ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்கை சந்தித்த கனிமொழி.. ஸ்டாலின் கொடுத்து அனுப்பிய கடிதம்!

India

oi-Velmurugan P

புவனேஸ்வர் : கிராமப்புற மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை சிதைக்கும் நீட் தேர்வை இல்லாமல் செய்ய போராடி வருவதாக கூறிய முதல்வர் ஸ்டாலின், அதை பல்வேறு மாநிலங்கள் எதிர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார். இந்நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தந்த கடிதத்துடன் திமுக எம்பி கனிமொழி ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக்கை நேற்று சந்தித்தார்.

நீட் நுழைவு தேர்வு கிராமப்புற மாணவர்களின் மருத்துவக்கனவை சிதைத்து வருவதாக ஆரம்பம் முதலே திமுக எதிர்த்து வருகிறது. அதிமுகவும் இதை எதிர்த்து வருகிறது . ஆனால் பாஜக தலைமையிலன மத்திய அரசு நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய மறுத்து வருகிறது. ஒரு மாநிலத்திற்கு மட்டும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய முடியாது என்று தெரிவித்து வருகிறது.

ஒரே நேரத்தில் 2 காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி - 3 நாட்களுக்கு வெளுக்கப்போகும் மிக கனமழை

இதனால் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு சட்ட ரீதியாக இந்த விவகாரத்தை அணுகி தீர்வு பெற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தது. இதன்படியே நீட் தேர்வினால் ஏற்பட்ட சாதக மற்றும பாதகங்களை ஆராய ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராஜன் தலைமையில் குழு அமைத்து மக்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டது.

English summary

Odisha CM Naveen met Deputy leader of DMK parliamentary party Kanimozhi, who handed over the letter of Tamil Nadu CM mk stalin, apprising him of problems faced by students of rural base in clearing NEET UG exam & the need to make it inclusive.