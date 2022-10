ஏழை என்றால் இளக்காரமா? ரூ.1500 கடனுக்காக பைக்கில் இளைஞரை கட்டி.. இழுத்துச்சென்ற கந்துவட்டி கும்பல்

India

புவனேஸ்வர்: ரூ.1,500 கடனை திருப்பிச் செலுத்த தாமதமானதால், ஏழை இளைஞரை கந்துவட்டிக்காரர்கள் தங்கள் மோட்டார் சைக்கிளில் கட்டி பல கிலோமீட்டர் தூரம் இழுத்துச் சென்ற சம்பவம் ஒடிசாவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கந்துவட்டி என்ற பெயரில் கொலைகளும், சித்ரவதைகளும் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஒரு விலங்கை போல கயிறால் கட்டி ஒரு மனிதனை மோட்டார் சைக்கிளில் இழுத்துச் சென்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விவகாரம் பூதாகரமானதை அடுத்து, போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்து இந்த இரக்கமற்ற செயலில் ஈடுபட்ட நபர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

