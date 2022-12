ராக்கிங் செய்தவர்களை பிடிக்க மப்தியில் போன போலீஸ்! கலக்கிய கான்ஸ்டபிள் ஷாலினி.. கலங்கிய மாணவர்கள்

India

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி ஒன்றில் ராக்கிங் செய்த மாணவர்களை கண்டுபிடிக்க காவல்துறையினர் மாணவர்களாகவே வேடமிட்டுள்ள சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

மத்தியப் பிரதேசத்தின் இந்தூர் பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது. MGM எனும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி. இந்த கல்லூரியில் ராக்கிங் தொடர்பான புகார்கள் அதிக அளவு தொடர்ந்து வந்துகொண்டே இருந்துள்ளன. ஆனால் புகார் கொடுத்தவர் தன்னுடைய அடையாளத்தை வெளியிடவில்லை.

அதேபோல குற்றச்சாட்டுகளுக்கான போதிய ஆதாரங்களும் கிடைக்கவில்லை. இதனால் ராக்கிங்கில் ஈடுபடும் மாணவர்களை அடையாளம் காணவும் கைது செய்யவும் காவல்துறையினரால் முடியவில்லை.

English summary

An incident in Madhya Pradesh where the police disguised themselves as students to find the students who rocked a medical college has caught everyone's attention.