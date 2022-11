“சௌராஷ்டிராவில் வாய்ப்பில்ல ராஜா".. ஆம் ஆத்மிக்கு போன "ரெட் சிக்னல்".. குஜராத் தேர்தல் கணிப்பு!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் 'சௌராஷ்டிரா' பகுதியில் ஆம் ஆத்மியின் பிரசாரங்கள் எடுபடவில்லை என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறியுள்ளனர்.

கடந்த தேர்தலில் பாஜகவை விட 10% வாக்குகளை குறைவாக பெற்ற காங்கிரஸ் இந்த முறை ஆட்சியை கைப்பற்ற தீவிர முனைப்புக்காட்டி வருகிறது. அதேபோல, கடந்த 27 ஆண்டுக்கால ஆட்சியை தக்க வைத்துக்கொள்ள பாஜக முயன்று வருகிறது.

இதற்கிடையில் பஞ்சாபில் வெற்றி பெற்ற உற்சாகத்தோடு களமிறங்கியுள்ள ஆம் ஆத்மி, சௌராஷ்டிரா பகுதியில் பின்னடைவை சந்திக்கும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Political commentators have said that Aam Aadmi Party's campaigning in 'Saurashtra' has not taken place while the election field is heating up in Gujarat. Congress, which got 10% less votes than the BJP in the last election, is making serious efforts to win the government this time. Similarly, BJP is trying to retain its rule of last 27 years. Meanwhile, political commentators have said that the Aam Aadmi Party, which is riding on the momentum of its victory in Punjab, will face setbacks in Saurashtra.