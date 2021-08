அமெரிக்க விமானத்தில்.. நடுவானில் ஆப்கான் பெண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தையின் பெயர் 'ரீச்'

India

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து ஜெர்மனிக்கு பறந்த பெண்ணுக்கு நடுவானில் பிறந்த குழந்தைக்கு 'ரீச்' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நடந்த உள்நாட்டு போரை தாலிபான்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டனர்.

அங்கு தலிபான்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்த பின்னர் ஆயிரக்கணக்கானோர் அங்கு இருந்து தொடர்ந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

தாலிபான்கள் பெண்களை மிக மோசமாக நடத்துவார்கள் என்று பழைய வரலாறு கூறுவதால் ஆப்கானில் இருந்து எப்படியாவது வெளியேறி விட வேண்டும் என்று நினைக்கும் மக்கள் ஒட்டுமொத்தமாக காபூல் விமான நிலையத்தில் குவிந்து வருகின்றனர்.

English summary

The baby born to a woman in the middle of the journey, who flew to Germany from Afghanistan is named Reach