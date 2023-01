வைர வியாபாரம்.. கோடிக்கணக்கில் சொத்து.. எல்லாம் துறந்து.. 8 வயசிலேயே துறவியான குஜராத் சிறுமி.. ஏன்?

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தின் புகழ்பெற்ற வைர வியாபாரியின் மகள் ஒருவர் சமண மதத்தில் துறவம் மேற்கொண்டுள்ளார். சூரத் நகரில் இன்று அவர் 'திக்ஷா' எடுத்து துறவறத்தில் நுழைகிறார்.

உலகின் பழமையான மதங்களில் சமண மதமும் ஒன்று. இம்மதம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையை இரண்டாக பார்க்கிறது. ஒன்று துறவம் மற்றொன்று இல்லறம். இல்லற வாழ்க்கையானது மற்ற மதங்களில் இருப்பதை போன்று எளிதானதன்று. இவர்கள் 5 விஷயங்களை இல்லற வாழ்க்கையில் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும். கொல்லாமை, வாய்மை, பிறர் பொருளை திருடாமை, பிறர் மனைவியை நோக்காமை, பொருட்கள் மீது அளவற்ற பற்று இல்லாமை ஆகியவைதான் இல்லறத்தில் இருக்கும் சமணர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

அதேபோல துறவம் மேற்கொள்ளும் சமணர்கள் மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகியவற்றை அடக்கி கடும் தவம் மேற்கொள்வார்கள். இவர்கள் சில குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பின்னர் ஒரே இடத்தில் தங்கி இருக்க மாட்டார்கள். தொடர்ந்து ஊர் ஊராக பயணம் மேற்கொள்வார்கள். ஆனால் இந்த துறவறத்தில் நுழைவதற்கு கடுமையான சோதனைகளை கடந்தாக வேண்டும். தற்போது குஜராத்தின் 'சங்வி அண்ட் சன்ஸ்' நிறுவனத்தின் பல கோடி ரூபாய் சொத்துக்களின் அதிபதியாக உள்ள தனேஷ் சங்வியின் மூத்த மகள் இந்த துறவறத்தில் நுழைகிறார்.

English summary

A daughter of a famous diamond merchant of Gujarat has taken to Jainism. Today in the city of Surat he takes 'Diksha' and enters the monastic life.