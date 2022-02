பெண்ணை காக்க ரயில்முன் பாய்ந்த “ரியல் ஹீரோ” தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடும் மக்கள்..திக்திக் வீடியோ

India

போபால் : மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ரயில்வே தண்டவாளத்தில் தவறி விழுந்த பெண்ணை காப்பாற்ற, உயிரை பணயம் வைத்து ரயில் முன் பாய்ந்து காப்பாற்றிய நபருக்கு சமூக வலைதளங்களில் பெரும் பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.

வடமாநிலங்களில் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவங்களும் ரயில் விபத்துகளில் சிக்கும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் தவறுதலாகவோ அல்லது தற்கொலைக்கு முயன்று ரயில் முன் சிக்குபவர்களை காப்பாற்றும் நபர்களும் சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டுகளை பெற்று வருகின்றனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட ரயில் முன் பாய்ந்த பெண்ணை ரயில்வே போலீசார் காப்பாற்றிய காட்சிகள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில் மத்தியப்பிரதேச மாநிலம் போபால் அருகே ரயில்வே தண்டவாளத்தில் சிக்கிய பெண்ணை தொழுகை முடிந்து வந்த நபர் காப்பாற்றிய வீடியோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

