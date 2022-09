ஓஹோ.. வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியா வரும் 8 சிறுத்தைகள்.. 1000 உள்ளூர் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி

India

oi-Mani Singh S

போபால்: தென் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான நமீபியாவில் இருந்து 8 சீட்டாக்கள் பிரதமர் மோடியின் பிறந்தநாளான வருகிற 17-ம் தேதி கொண்டுவரப்பட உள்ள நிலையில், மத்திய பிரதேசத்தின் குனோ தேசிய பூங்காவை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது.

உலகிலேயே வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கினமான சீட்டா (சிவிங்கி புலிகள்) இந்தியாவில் ஒரு காலத்தில் அதிக அளவில் இருந்தன.

ஆனால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆட்சி செய்த மன்னர்கள், ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பொழுதுபோக்குக்காக சீட்டாக்களை வேட்டையாடினர்.

English summary

While 8 cheetahs are to be brought from Namibia, one of the South African countries, on the 17th, more than a thousand dogs roaming around the Kuno National Park in Madhya Pradesh have been vaccinated.