89 தொகுதி யாருக்கு? பாயும் பாஜக.. விடாத காங்கிரஸ்-ஆம்ஆத்மி..குஜராத் முதற்கட்ட தேர்தல் நிலவரம் என்ன?

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் டிசம்பர் 1ம் தேதி 89 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி கட்சியினரில் யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் என்பது பற்றிய களநிலவரம் வெளியாகி உள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் தற்போது தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி டிசம்பர் 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்டமாகவும், டிசம்பர் 5ம் தேதி 93 தொகுதிகளுக்கு 2வது கட்டமாகவும் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் பதிவாகும் வாக்குகள் டிசம்பர் 8 ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

50,000 பேருடன் மெகாபிளான்.. மார்க்கெட்டிங் மாணவர்களை விடலையே! குஜராத் பாஜகவின் பிரசார வியூகம்..ஆஹா

English summary

As the first phase of elections for 89 assembly constituencies is going to be held in the state of Gujarat on December 1, the field data has been released about who among the BJP, Congress and Aam Aadmi Party has a greater chance of winning.