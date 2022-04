பாகிஸ்தானில் பதவி இழந்த இம்ரான்கான்.. 43 சதவீத மக்கள் அதிருப்தியாம்! வெளியானது சர்வே முடிவு

International

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மூலம் இம்ரான்கான் ஆட்சியை இழந்ததற்கு 43 சதவீதம் பேர் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளதாக சர்வே முடிவு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்றது. இந்நிலையில் திடீரென்று சொந்த கட்சியின் எம்பிக்கள், கூட்டணி கட்சியினர் இம்ரான்கானுக்கு எதிராக செயல்பட துவங்கினர்.

இம்ரான்கானுக்கு வழங்கிய ஆதரவை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்தனர். இதனால் இம்ரான் கான் பெரும்பான்மையை இழந்தார். அவர் மீது எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர்.

English summary

A Survey of Gallup Pakistan has now revealed that 43 percent people were not happy with the ouster of Pakistan former Prime minister Imran Khan.