பாஸ்ட் ஃபுட் தெரியும்...பாஸ்ட் கட்டிங் தெரியுமா? "இப்படி" ஒரு ஹேர் கட்டை பார்த்து இருக்கமாட்டீங்க

ஏதென்ஸ்: கிரேக்க நாட்டில்(கிரீஸ்) சிகை அலங்காரம் செய்யும் நபர் ஒருவர் 47 விநாடிகளில் ஒருவருக்கு முடி திருத்தி கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளார்.

பொதுவாக சிகை அலங்காரத்திற்கு நீண்ட நேரம் எடுக்கும். எவ்வளவு நேரம் எடுக்கிறதோ அவ்வளவு அழகாக முடி வெட்டப்படும். ஆனால் 47 விநாடிகளில் முடி திருத்தும் வீடியோ அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த வீடியோதான் பேசுபொருளாகியுள்ளது. முடி திருத்தம் செய்யப்பட்ட பின்னர் கின்னஸ் குழுவை சேர்ந்த ஒருவர் முடியின் அளவை பரிசோத்தித்து பார்த்தப் பின்னர் வெற்றியை அறிவிக்கிறார்.

English summary

A hairdresser in Greece has set a Guinness World Record for cutting someone's hair in 47 seconds. Hairstyle usually takes a long time. The longer it takes, the better the haircut will be. But the 47-second haircut video has taken everyone by surprise. This video is currently the talk of the town on social media. After the haircut, a member of the Guinness team checks the volume of the hair and declares success.