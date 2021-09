தனிமைப்படுத்துதலை மீறி.. கொரோனாவை பரப்பியவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை .. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

International

oi-Rayar A

ஹனோய்: வியட்நாமில் கொரோனாவை பரப்பிய ஒருவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வியட்நாமில் ஏப்ரல் மாத இறுதியில் இருந்து நோய்த்தொற்றுகள் மற்றும் இறப்புகள் அதிகமாகி வருகின்றன.

உலகம் முழுவதும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் இன்னும் முடிவுக்கு வந்தபாடில்லை. அமெரிக்க உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது.

கடந்த ஆண்டு கொரோனா தொற்றை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்திய வியட்நாம் நாட்டில் தற்போது வைரஸின்

தாக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அங்கு 12,481 பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

English summary

A man who spread the corona in Vietnam has been sentenced to 5 years in prison. Infections and deaths have been on the rise in Vietnam since the end of April