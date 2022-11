ஸ்பீடாக பரவும் கொரோனா.. பதறும் ஜி ஜின்பிங்.. பதவியை ராஜினாமா செய்ய வெடித்த போராட்டம்.. பரபர சீனா

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் அமலில் உள்ள கட்டுப்பாடுகளால் தீவிபத்தில் சிக்கியவர்களை காப்பாற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டதில் 10 பேர் பலியாகி உள்ளனர். இதனால் அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கிற்கு எதிராக மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராட தொடங்கி உள்ளனர். அதிபர் பதவியை ராஜினாமா செய்யக்கோரி நாள்தோறும் போராட்டம் வீரியமடைவதால் ஜி ஜின்பிங் அதிர்ச்சியடைந்த நிலையில் சீனாவில் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சீனா.. இந்தியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் மோதல் போக்கை கடைப்பிடித்து வருகிறது. இதற்கிடையே தான் கடந்த 2019 இறுதியில் சீனாவின் வூகானில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கியது.

சீனாவில் இருந்து உலகம் முழுவதும் பரவிய இந்த வைரஸ் ஒட்டுமொத்த நாடுகளையும் முடக்கியது. இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல..

English summary

10 people have lost their lives in China as the spread of the corona virus continues to increase due to the restrictions in place that made it impossible to save those caught in the fire. As a result, people have started to take to the streets and fight against President Xi Jinping. There is a tense situation in China as Xi Jinping is shocked as the protests for the resignation of the president are intensifying day by day.