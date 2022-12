பிணக்குவியல்.. கொரோனாவால் கொத்தாக பலியாகும் மக்கள்.. தகனத்துக்கு வழியின்றி தவிக்கும் சீனா-சோகம்

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீனாவில் ஓமிக்ரான் பிஎப் 7 எனும் உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது. ஒரேநாளில் 3.7 கோடி பேர் வரை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தினமும் கொத்து கொத்தாக மக்கள் இறந்து வருகின்றனர். இதனால் தகனம் செய்யும் இடங்களில் பிணங்கள் குவியும் நிலையில் இறந்த குடும்பத்தினரை தகனம் செய்ய முடியாமல் உறவினர்கள் நீண்டநேரம் காத்திருக்கும் அவலம் அரங்கேறி வருவது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

சீனாவின் வூஹான் மார்க்கெட்டில் இருந்து 2019 இறுதியில் கொரோனா வைரஸ் பரவியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வைரஸ் இந்தியா உள்பட பல நாடுகளுக்கும் பரவியது. கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் பலகோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும் மக்கள் கொத்து கொத்தாக இறந்தனர்.

இதையடுத்து கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டன. இதையடுத்து கடந்த 8 மாதங்களாக இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறைந்தது. இதனால் மக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.

English summary

Omicron BF7 is spreading rapidly in China. As many as 3.7 crore people are infected in a single day and people are dying in droves every day. Due to this, as the corpses pile up in the cremation grounds, the family members of the deceased are unable to cremate the deceased and the relatives wait for a long time, which has caused a great tragedy.