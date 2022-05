கர்ப்பமான ரகசிய காதலி! 69 வயதில் தந்தையாகும் விலாடிமிர் புதின்? உக்ரைன் போருக்கு இடையே பரபரப்பு!

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கைக்கு மத்தியில் ரஷ்ய அதிபர் விலாடிமிர் புதின் தனது 69வது வயதில் தந்தையாக போவதாகவும், அவரது ரகசிய காதலியான முன்னாள் ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கணை அலினா கபேவா கர்ப்பமாகி உள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கை பிப்ரவரி மாத இறுதியில் துவங்கியது. தற்போது 3வது மாதத்தை நெருங்க உள்ளது.

6 டீம்.. 5 வருசம்தான்.. காங்கிரஸில் 'பரபர'.. மாநாட்டில் எடுக்கப்படும் 10 முக்கிய முடிவுகள் என்னென்ன?

நாளுக்கு நாள் ரஷ்யாவின் தாக்குதல் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக மருத்துவமனைகள், பள்ளி கட்டடங்கள் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்துவதாக உக்ரைன் தரப்பில் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Amid of Ukraine war tension Russia President vladimir putin is going to become a father once again at the age of 69 because of his secret girl frien Alina kabaeva pregnant says some reports.