புதினை படுகொலை செய்ய முயற்சி.. அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.. பகீர் கிளப்பும் உக்ரைன் உளவுத்துறை

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீதான போர் நடவடிக்கைக்கு மத்தியில் ரஷ்ய அதிபர் விலாடிமிர் புதினை கொலை செய்ய முயன்று அவருக்கு எதிராக தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக உக்ரைன் பாதுகாப்பு துறையின் உளவுத்துறை தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் கைரிலோ புடானோ கூறியுள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 24ம் தேதி போரை துவங்கியது. 3 மாதங்கள் தாண்டியும் இன்னும் போர் முடிவுக்கு வரவில்லை. போர் நிறுத்தம் தொடர்பாக இருநாடுகள் இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தையும் கைக்கொடுக்கவில்லை.

மேலும் உக்ரைன் மீதான போரை கைவிட்டு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என இந்தியா உள்பட பல்வேறு நாடுகள் வலியுறுத்தியும் ரஷ்யா செவிசாய்க்கவில்லை. இதனால் தொடர்ச்சியாக ரஷ்யா, உக்ரைன் மீது போர் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

Russia President Vladimir Putin survived an assassination attempt not long after starting his war in Ukraine, the country's intelligence chief Kyrylo Budanov has claimed and saysPutin was 'attacked.. by representatives of the Caucasus.