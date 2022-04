வங்கதேசத்தில் இருந்து நீந்தியே இந்தியா வந்த சிறுவன்.. காரணம் கேட்டா ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

International

oi-Jaya Chitra

டாக்கா: சாக்லேட் வாங்குவதற்காக வங்கதேசத்தில் இருந்து சர்வதேச எல்லையைத் தாண்டி சிறுவன் ஒருவன் நீந்தியே இந்தியாவிற்குள் நுழைந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வங்கதேசம் கோமிலா மாவட்டத்தில் சால்டா நதிக்கரையோரத்தைச் சேர்ந்த அச்சிறுவனின் பெயர் எம்மான் உசேன் எனக் கூறப்படுகிறது. இவர் கடந்த வாரம் (ஏப்ரல் 13ம் தேதி) திரிபுரா மாநிலத்தில் உள்ள சிப்பாஹிஜாலா பகுதியில் உள்ள நதியில் நீந்தி வந்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு அக்கம்பக்கத்தினர் சந்தேகமடைந்தனர். அச்சிறுவன் அப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இல்லை என்பதால், உடனடியாக இது குறித்து போலீசாருக்கு அவர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர்.

சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், அச்சிறுவனை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

Eman Hossain, a Bangladeshi teen, who is extremely fond of a special brand of Indian chocolate had crossed the Indo-Bangla international border many times for buying the chocolate bar, but last Wednesday was an ill-fated day for him as he was apprehended by Border Security Force (BSF) personnel and was put behind the bar.