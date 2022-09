4000 அடி உயரம்.. வானில் இருந்து குதித்த டிக்டாக் பிரபலம்! விரியாத பாராசூட்டால் தரையில் விழுந்து பலி

International

oi-Nantha Kumar R

ஒட்டாவா: கனடாவில் 21 வயது நிரம்பிய டிக்டாக் பிரபலமான கல்லூரி மாணவி சாகசம் செய்வதற்காக ‛ஸ்கைடைவிங்' முறையில் வானில் 4000 அடி உயரத்தில் இருந்து கீழே குதித்தபோது பாராசூட் செயல்படாததால் தரையில் விழுந்து பரிதாபமாக பலியான அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

கனடாவை சேர்ந்தவர் தான்யா பர்டாஷி (வயது 21). இவர் டொரண்டா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து வருகிறார். இவர் 2017ல் நடைபெற்ற 'மிஸ் டீன் கனடா' அழகி போட்டியில் பங்கேற்றார். இந்த போட்டியில் ‛செமி பைனல்' வரை அவர் சென்றார். இதன்மூலம் அவர் அதிகளவில் புகழ் பெற்றார்.

மேலும் டிக்டாக்கில் வீடியோக்கள் வெளியிட்டதால் அவர் இன்னும் பிரபலமடைந்தார். இவருக்கு சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

English summary

In Canada, a 21-year-old Tik Tok popular college student jumped from a height of 4000 feet in the sky and died when her parachute did not work and fell to the ground.