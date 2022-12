சீனாவில் வெடித்த மக்கள் போராட்டம்.. பணிந்த சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்.. பதவி பயத்தில் மாறிய மனம்! ஏன்?

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா கடும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக மக்கள் பெரியளவில் போராட்டம் நடத்திய நிலையில் அதிபர் ஜி ஜின்பிங் பணிந்துள்ளார். பதவி பயத்தில் ஏற்பட்ட மனமாற்றத்தால் பல நகரங்களில் கொரோனா கடும் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

2019ல் சீனாவில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவ துவங்கியது. இந்தியா உள்பட ஒட்டுமொத்த உலகத்தையேயும் இந்த வைரஸ் முடக்கிபோட்டது.

உருமாறி உருமாறி கொரோனா வைரஸ் தாக்கியதால் பல லட்சம் பேர் மரணமடைந்தனர். ஒட்டுமொத்த நாடுகளும் ஊரடங்கில் முடங்கி பொருளாதார இழப்பை சந்தித்தது. மக்களும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டனர்.

President Xi Jinping has bowed amid massive protests against the strict restrictions imposed by the Corona virus in China. Due to the change of mind caused by the fear of office, it has been decided and implemented in many cities to relax the strict corona restrictions.