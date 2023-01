ஷாக்.. சீனாவில் குவியும் போலி கொரோனா மருந்துகள்? அப்பாவி மக்களின் உயிருடன் விளையாடும் வியாபாரிகள்!

International

oi-Jackson Singh

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் காய்ச்சலுக்கான மருந்துகள் காலியாகிவிட்ட நிலையில், போலி இந்திய கொரோனா மருந்துகளை தயாரிக்கும் அந்நாட்டு வியாபாரிகள் அப்பாவி மக்களிடம் விற்று லட்சக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்து வருகின்றனர்.

இந்திய கொரோனா மருந்துகளுக்கு சீனாவில் கடும் கிராக்கி ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், அதே மருந்துகளின் பெயரில் போலி மருந்துகள் அங்கு லட்சக்கணக்கில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இவ்வாறு போலி மருந்துகள் தயாரிக்கப்படுவதால் மக்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என மருத்துவர்கள் கடுமையாக எச்சரித்து வருகின்றனர்.

English summary

While China has run out of drugs for corona virus fever, the country's traders manufacture fake Indian corona drugs and selling them to innocent people.