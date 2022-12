சிக்கன் டிக்கா மசாலா பிடிக்குமா? உங்களுக்கு “ஷாக்” நியூஸ்.. காலமானார் அலி அஹ்மத் அஸ்லம்

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

எடின்பர்க்: உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களால் அதிக அளவில் விரும்பி உண்ணப்படும் உணவான சிக்கன் டிக்கா மசாலாவை கண்டிபிடித்த பிரபல சமையல் கலைஞர் அலி அஹ்மத் அஸ்லம் தன்னுடைய 77 வயதில் காலமாகி இருப்பது உணவு விரும்பிகளுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

முன்பை விட கடந்த சில ஆண்டுகளாக சைவ உணவுகளை காட்டிலும் அசைவ உணவுகளை உண்பவர்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக அதிகரித்து இருக்கிறது. சிக்கன், மட்டன், பீஃப், கடல்வாழ் உணவுகள் என அனைத்தையும் அனைத்து தரப்பினும் அதிகளவில் விரும்பு உண்கிறார்கள்.

இப்படி அசைவ உணவுகளை சாப்பிடும் உணவு விரும்பிகள் சிக்கன் டிக்கா மசாலை அறியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை. தொடக்கத்தில் பெரிய உணவகங்களில் மட்டுமே கிடைத்த இந்த சிக்கன் டிக்கா மசாலா தற்போது தமிழ்நாட்டின் சாலையோர தள்ளுவண்டி கடைகளில் கூட கிடைக்கிறது.

ஆசையாக சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்ட மாணவிகள்.. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அடுத்தடுத்து மயக்கம்! சென்னையில் பரபர

English summary

Ali Ahmad Aslam, the famous chef who invented Chicken Tikka Masala, a dish that is loved by people all over the world, has passed away at the age of 77, leaving food lovers saddened.