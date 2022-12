தாலிபன்களை விடுவிக்க கோரி தீவிரவாத தாக்குதல்.. பாகிஸ்தானில் ராணுவ வீரர்கள் படுகொலை! உச்சகட்ட பதற்றம்

International

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: கைது செய்து விசாரணைக்கு அழைத்துச் செல்லபட்ட பாகிஸ்தான் தாலிபன் அமைப்பினரை சேர்ந்தவர்களை மீட்க சக தாலிபன்கள் தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதில் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை சேர்ந்தவர்கள் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

பாகிஸ்தானை தாலிபன்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வருவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த 'தெஹ்ரீக்-இ-தாலிபன் பாகிஸ்தான்' எனும் அமைப்பு.

இந்த அமைப்பு தீவிர மத கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால் இந்த அமைப்பு பாகிஸ்தான் அரசால் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

தாக்குதல்

இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமையான நேற்று இந்த அமைப்பை சேர்ந்த சிலரை பயங்கரவாத எதிர்ப்புத் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இவர்களிடமிருந்து பயங்கர ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இதனையடுத்து விசாரணைக்காக ரகசிய இடங்களில் இவர்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வடமேற்கு பாகிஸ்தானின் கைபர் பக்துன்க்வாவில் உள்ள பன்னு கன்டோன்மென்ட்டில் அமைந்திருக்கும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மையத்தின் மீது தாலிபன்கள் தாக்குதலை நேற்று தொடங்கியுள்ளனர். இதில் பாகிஸ்தான் ராணுவ வீர்கள் சில உயிரிழந்துள்ளனர். பொதுமக்கள் மீது சாரமாரியாக தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது.

கோரிக்கை

மேலும், 15-20 பேரை பினைய கைதிகளாக பிடித்து வைத்திருக்கின்றனர். இதில் மொத்தம் 7 தாலிபன் போராளிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாக உள்ளூர் செய்தி ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இவர்களிடம் அதிநவீன ஆயுதங்கள் இருந்ததாக அவர்களை நேரில் பார்த்தவர்களும் கூறியுள்ளனர். இந்த தாக்குதலுக்கு பின்னர் தாலிபன் அமைப்பினர் தாங்கள் இக்கட்டிடத்தை முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துவிட்டதாக கூறி வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட தாலிபன் போராளிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பதே இவர்களது கோரிக்கையாக இருக்கிறது.

English summary

Fellow Taliban were involved in the attack to rescue members of the Pakistani Taliban who were arrested and taken for questioning. Many Pakistani soldiers have died in this.