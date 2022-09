நீதிபதிக்கு மிரட்டல்:திட்டமிட்டு அப்படி பேசவில்லை..வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன்..பேக் அடித்த இம்ரான் கான்

International

oi-Mani Singh S

இஸ்லாமாபாத்: பெண் நீதிபதியை மிரட்டும் வகையில் பேசியதாக இம்ரான் கான் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வரும் நிலையில், 'தான் திட்டமிட்டு அவ்வாறு பேசவில்லை என்றும், தனது கருத்துக்கு வருத்தம் தெரிவிப்பதாகவும்' இம்ரான் கான் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

பாகிஸ்தானின் பிரதமராக இம்ரான் கான் இருந்தபோது நாட்டில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவியது.

இதனால் அந்நாட்டில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவு அதிகரித்தது. இதனால் மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டனர்.

English summary

While the contempt of court case against Imran Khan for threatening a female judge is being heard today, Imran Khan has filed a counter-petition stating that he did not speak like that deliberately and regrets his opinion.