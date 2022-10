கனடாவில் காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகள்.. வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆதங்கம்

International

oi-Mani Singh S

சுதந்திரம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.. கனடாவில் காலிஸ்தான் செயல்பாடு குறித்து ஜெய்சங்கர் அதிருப்தி

கான்பெர்ரா: கனாடாவில் காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதிகள் செயல்பட்டு வருவது குறித்து தனது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்திய மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், வன்முறையை நியாயப்படுத்தும் அமைப்புகளால் ஜனநாயக சமூகத்தின் சுதந்திரம் தவறாக பயன்படுத்தப்படாது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியது அவசியம் என்று தெரிவித்தார்.

ஆஸ்திரேலியாவில் 13-வது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்களின் பேச்சுவார்த்தை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ளார்.

தலைநகர் கான்பெர்ரா நகரில் ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பென்னி வாங்- ஐ இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்தித்துப் பேசினார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளிக்கையில் ஜெய்சங்கர் கூறியதாவது:-

English summary

Union External Affairs Minister Jaishankar expressed his displeasure over the activities of Khalistan separatists in Canada and said it was necessary to ensure that the freedoms of a democratic society are not misused by organizations that justify violence.