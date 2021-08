"ஈரான் எண்ணெய் கப்பல் எங்கள் நாட்டுக்கு வரும்.. முடிந்ததை பாருங்க".. பிடனுக்கு ஹெஸ்பொல்லா சவால்!

International

பெய்ரூட்: ஈரான் நாட்டு எண்ணெய் கப்பல் லெபனான் நாட்டிற்கு வரும், இதை அமெரிக்கா தடுக்க முடியாது என்று ஹெஸ்பொல்லா அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. தாலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் வென்றுள்ள நிலையில் தற்போது லெபனான் ஹெஸ்பொல்லா இயக்கம் அமெரிக்காவிற்கு எதிராக நெஞ்சை நிமிர்த்தி வருகிறது. தங்கள் நாட்டில் நிலவும் எண்ணெய் தட்டுப்பாட்டை தீர்க்க ஹெஸ்பொல்லா இயக்கம் ஈரானின் உதவியை நாடியுள்ளது.

ஹெஸ்பொல்லா போல நாங்களும் அரசியல் இயக்கம்தான், நாங்கள் தீவிரவாத இயக்கம் கிடையாது என்று தாலிபான்கள் சில நாட்களுக்கு முன் அறிவித்தது. தற்போது அதே ஹெஸ்பொல்லா இயக்கம் அமெரிக்காவிற்கு எதிராக மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் தீவிரமாக களமிறங்கி உள்ளது. அமெரிக்காவிற்கு ஹெஸ்பொல்லா கொடுத்து இருக்கும் வார்னிங் குறித்து பார்க்கும் முன் ஹெஸ்பொல்லா குறித்தும், லெபனானில் நிலவும் எண்ணெய் தட்டுப்பாடு குறித்தும் சின்ன இன்ட்ரோ பார்த்துவிடலாம்.

ஹெஸ்பொல்லா இயக்கம் 1980களில் லெபனானில் இஸ்ரேல் ஆக்கிரமிப்பு செய்த காலத்தில் இஸ்ரேலையும், அமெரிக்காவையும் எதிர்க்கும் விதமாக தோன்றிய இயக்கம்தான் ஹெஸ்பொல்லா. ஆயுதம் தாங்கிய இயக்கமான ஹெஸ்பொல்லா அமைப்பு ஷியா இஸ்லாமியர்களை கொண்டது. தொடக்கத்தில் இருந்தே அமெரிக்க, இஸ்ரேல் எதிர்ப்பில் கடுமையான நிலைப்பாடுகளை கொண்டு உள்ளது.

Iran oil will come to our Lebanon land for sure says Hezbollah leader Hassan Nasrallah as the country faces oil crisis.