பெண்கள் குழந்தைகள் பலாத்காரம்! நேரலையில் கண்ணீர் விட்ட பெண் செய்தி வாசிப்பாளர்! தீயாய் பரவும் வீடியோ

டோக்கியோ : உக்ரைன் நாட்டில் நடந்து வரும் போரிம் போது புச்சா நகரில் மக்களின் கைகளை கட்டி கொடூரமாக கொலை செய்த வீரர்களை ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் பாராட்டிய செய்தியை வாசித்த பெண் செய்தி வாசிப்பாளர், சோகத்தால் உடைந்து கண்ணீர் விட்ட காட்சிகள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா நடத்தி வரும் போர் காரணமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் உக்ரைனை விட்டு வெளியேறிய, பச்சிளம் குழந்தைகள் உட்பட நூற்றுக்கணக்காணோர் போரில் உயிரிழந்ததாகவும் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டினை அந்நாட்டி அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி முன் வைத்து வருகிறார்.

ரஷ்யா மனிதாபிமானமற்ற முறையில் குடியிருப்பு வாசிகளை நோக்கி தாக்குதல் நடத்துவதாக புகார் கூறப்படும் நிலையில், நாட்டில் பல நகரங்கள் அடையாளம் தெரியாமல் தகர்க்கப்பட்டுள்ளதாக உக்ரைன் வெளியுறுவுத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

Russian President Vladimir Putin has praised the soldiers who brutally tied the hands of people and killed them during the ongoing war in Ukraine. The japanese female newsreader who read this, tears broken by grief, the scenes are spreading fast on the Internet.