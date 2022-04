காஷ்மீர் பிரச்சனையில் இந்தியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை! திடீரென இறங்கி வரும் பாக் ராணுவ தளபதி! என்னாச்சு?

International

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: இந்தியா உடனான காஷ்மீர் உள்பட அனைத்து பிரச்சனைகளையும் அமைதி பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் இந்தியா, சீனா, அமெரிக்காவுடன் நல்லுறவு பேண பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது'' என அந்த நாட்டின் ராணுவ தலைமை ஜெனரல் கமர் பஜ்வா கூறினார்.

'இஸ்லாமாபாத் பாதுகாப்பு உரையாடல்' என்ற பெயரில் இருநாள் மாநாடு நடைபெற்றது. விரிவான பாதுகாப்புக்கான சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்பை மறுவடிவம் செய்தல் என்ற தலைப்பின் கீழ் சர்வதேச பாதுகாப்பில் எதிர்நோக்கும் சவால்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

இந்த மாநாட்டில் நேற்று பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் தலைமை ஜெனரல் கமர் பஜ்வா பங்கேற்றார். இதில் அவர் பேசியதாவது:

English summary

All issues with India, including Kashmir, must be resolved through Dialouages. And Pakistan wants to maintain good relations with India, China and the United States, "says Pakistan Army Chief General Qamar Bajwa.