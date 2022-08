"அல்கொய்தா தலைவர் கொல்லப்பட்டதற்கான அடையாளம் எதுவும் இல்லை" பகீர் கிளப்பும் தாலிபான்

International

oi-Mani Singh S

காபூல்: டிரோன் தாக்குதல் மூலம் அல் கொய்தா தலைவர் அய்மான் அல் ஜவாஹிரியை கொன்றதாக அமெரிக்கா கூறியநிலையில், 'அல்கொய்தா தலைவர் கொல்லப்பட்டதற்கான அடையாளம் எதுவும் இல்லை' என்று தாலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மிகப்பெரிய தீவிரவாதியாக கருதப்பட்ட அல் கொய்தாவின் தலைவரான ஒசாமா பின் லேடன் கடந்த 2001-ம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் இரட்டை கோபுர தாக்குதலை நடத்தினார்.

இதனால் கடும் கோபம் அடைந்த அமெரிக்கா அவரை பாகிஸ்தான் நாட்டில் ஸ்கெட்ச் போட்டு சுட்டு கொன்றது.

கட்டிடக்கலைஞர்.. மருத்துவர்..பின்லேடனின் தோழர் - யார் இந்த அய்மன் அல்-ஜவாஹிரி

English summary

While the United States claimed to have killed al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri through a drone strike, the Taliban said there was no sign of the al-Qaeda leader's death, causing confusion.