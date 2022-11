என்ன ரங்கா ஜோக் காட்டுறியா? அமெரிக்காவுக்கு பதிலடி கொடுத்த வடகொரியா! இன்றும் ஏவுகணை சோதனை தொடர்கிறது

International

oi-Halley Karthik

பியோங்யாங்: தென்கொரியாவுடன் அமெரிக்கா கூட்டு ராணுவப் பயிற்சியை தொடங்கிய நிலையில் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக வடகொரியா தொடர்ந்து ஏவுகணை சோதனைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இரண்டாவது நாளான இன்று மீண்டும் ஏவுகணை சோதனையை வடகொரியா மேற்கொண்டுள்ளது. ஏற்கெனவே தென்கொரியாவுக்கும் வடகொரியாவுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் இருக்கும் நிலையில் அமெரிக்கா இதில் மூக்கை நுழைத்திருப்பது கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வடகொரியாவின் ஏவுகணை சோதனையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வரும் ஜப்பான், தனது நாட்டு மக்களை எச்சரித்து வருகிறது.

English summary

North Korea has continued to conduct missile tests as a protest against the US starting joint military exercises with South Korea. Japan, which continues to monitor North Korea's missile tests, is warning its countrymen.