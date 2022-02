அடேங்கப்பா.. எந்தெந்த நாடுகளிடம் எவ்வளவு அணு ஆயுதங்கள் - அதிர்ச்சியளிக்கும் ரிப்போர்ட்

International

oi-Logi

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா தாக்குதல் தொடுத்து வரும் நிலையில், அணு ஆயுதத்தை கையாள்வோம் என்று ரஷ்ய அதிபர் புதின் தெரிவித்திருந்தார். ரஷ்யா தாண்டி உலக நாடுகள் பலவற்றுள் அணு ஆயுதங்கள் இருக்கின்றன.

உலகில் சுமார் 13,080 அணு ஆயுதங்கள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யா மற்றும் அமெரிககா ஆகிய நாடுகள் தங்களுக்குள் இருந்த பனிப்போரால் அதிக அளவு அணு ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்தன.

உக்ரைனில் இருந்து சிறப்பு ரயில்... இந்திய மாணவர்கள் கீவ் ரயில் நிலையம் செல்ல தூதரகம் வேண்டுகோள்

30-40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட அணு ஆயுதங்களைக் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல் தற்போது அதிகமாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Russian President Vladimir Putin has said he will deal with nuclear weapons as Russia launches an offensive against Ukraine. Beyond Russia, many of the world's nations have nuclear weapons.