வெறும் 6 ஆண்டு.. ரூ.1,270 கோடியை தொட்ட சொத்து.. பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதியின் கில்லாடி குடும்பம்-பலே

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் ஆட்சியை கவிழ்த்ததாக கூறப்படும் அந்த நாட்டின் ராணுவ தளபதி கமர் ஜாவேத் பஜ்வா 6 ஆண்டுகளாக பதவியில் உள்ள நிலையில் அவரது குடும்பத்தின் சொத்து மடங்கு பலநூறு கோடி அதிகரித்து ரூ.1,270 கோடியை தொட்ட ஷாக் தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பாகிஸ்தான் ராணுவ தளபதியாக இருப்பவர் கமர் ஜாவேத் பஜ்வா. இவர் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக இந்த பதவியில் நீடித்து வருகிறார்.

பாகிஸ்தானில் ராணுவ தளபதிகள் பல சந்தர்ப்பங்களில் ஆட்சியை கூட கவிழ்த்து உள்ளனர். இதனால் இந்த பதவி என்பது மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.

English summary

Qamar Javed Bajwa, who is said to have overthrown the regime of Imran Khan, who was the prime minister of Pakistan, has been in office for 6 years, and his family's wealth has increased by hundreds of crores to Rs. 1,270 crores. An investigation has been ordered.