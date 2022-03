கடைசி பந்து வரை விளையாடுவேன்.. மோசமான சாதனை படைக்கப் போகும் இம்ரான் கான்.. கழற்றி விட்ட கூட்டணி!

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தில் தனக்கு எதிராக வாக்களிப்பதாக கூறிய தனது கட்சியைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற பிரதமர் இம்ரான்கானின் முயற்சியில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இம்ரான் ஒரு மோசமான சாதனையை படைக்க இருக்கிறார்.

பாகிஸ்தான் நாட்டின் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்து வருவதால் விலைவாசி கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. இதன் காரணமாக அந்நாட்டு மக்கள் துயரங்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.

இதனை தடுப்பதற்காக எவ்வித முயற்சிகளையும் செய்யாத இம்ரான்கான் மீது இது தொடர்பாக குற்றம் சாட்டி எதிர்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை கொண்டு வந்துள்ளனர்.

English summary

Imran Khan is set to set a bad record as Prime Minister.. Imran Khan's attempt to disqualify members of his party's parliament from voting against him in a no - confidence motion in the Pakistani parliament has backfired.