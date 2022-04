"அமைதியான நல்லுறவை விரும்புகிறோம்"! ஆனால் காஷ்மீர் பிரச்சினை..பொடி வைத்து பேசிய பாக். பிரதமர் ஷெபாஸ்

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : நாங்கள் இந்தியாவுடன் அமைதியான நல்லுறவை விரும்புகிறோம், ஆனால் காஷ்மீர் பிரச்சனை தீர்க்கப்படும் வரை நிலையான அமைதி சாத்தியமில்லை என பாகிஸ்தான் பிரதமராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஷெபாஸ் ஷெரீப் கூறியுள்ளார்.

எதிர்கட்சிகள் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின் காரணமாக பாகிஸ்தான் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் பதவியிழந்த நிலையில், எதிர்கட்சி தலைவரான ஷெபாஸ் ஷெரீப், பாகிஸ்தானின் பிரதமராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

இதன் மூலம் பாகிஸ்தானில் நிலவிய அரசியல் நிச்சயமற்ற நிலை முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மார்ச் 6ஆம் தேதி இம்ரான் கானுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தாக்கல் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நிச்சயமற்ற நிலை தொடங்கியது.

English summary

"We want peaceful good relations with India, but lasting peace is not possible until the Kashmir issue is resolved," said Shebaz Sharif, Pakistan's prime minister.