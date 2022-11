தொப்பை இருந்தா பொண்ணு.. மற்றவர்களுக்கு 'நோ என்ட்ரி'! எத்தியோப்பியா பழங்குடியினரின் விநோத திருவிழா

International

oi-Halley Karthik

அடிஸ் அபாபா: எத்தியோப்பியாவில் உள்ள பழங்குடியின மக்கள் விநோதமான திருவிழா ஒன்றை நடத்துகின்றனர். அந்த திருவிழாவில் நடைபெறும் போட்டியில் யார் அதிகம் பருமனாக, பெரிய தொப்பையை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்களாக அறிவிக்கப்படுகின்றனர்.

எத்தியோப்பியாவின் தலைநகரான அடிஸ் அபாபாவிலிருந்து சுமார் 500 கி.மீ தொலைவில் உள்ள 'ஓமோ' பள்ளத்தாக்கில் வசிக்கும் 'போடி' பழங்குடியின மக்கள்தான் இந்த திருவிழாவை கொண்டாடுகிறார்கள்.

எத்தியோப்பியாவுக்கு உலகம் முழுவதும் இருந்து சுற்றுலாப்பயணிகள் வந்தாலும் இந்த ஓமோ பள்ளத்தாக்கிற்கு அவர்கள் வரவிரும்புவதில்லை என்று உள்ளூர் மக்கள் கூறுகின்றனர். காரணம் இந்த திருவிழாதான்.

குஜராத்தில் அசுரனாக வளர்ந்து நிற்கும் ஆம் ஆத்மி.. பழங்குடியின மக்களின் பேராதரவு.. பாஜகவுக்கு

English summary

Tribal people in Ethiopia hold a strange festival. Whoever has the fattest and biggest belly is declared the winner in a competition held at the festival. This festival is celebrated by the people of the 'Bodi' tribe who live in the 'Omo' valley, about 500 km from Addis Ababa, the capital of Ethiopia.