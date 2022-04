ரூ.110ஐ நெருங்கும் பெட்ரோல்! ரூ.100ஐ நெருங்கும் டீசல்! 14 நாட்களில் 12வது முறையாக உயர்த்தப்பட்ட விலை

International

oi-Shyamsundar I

இஸ்லாமாபாத்: நாடு முழுக்க பெட்ரோல் டீசல் விலை மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டு வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கு முன்பாக உயர்த்தப்படாமல் இருந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை தேர்தல் முடிந்ததும் மீண்டும் உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு நகரங்களில் ஏற்கனவே பெட்ரோல் விலை லிட்டர் ரூபாய் 110ஐ தாண்டிவிட்டது. உக்ரைன் ரஷ்யா போரும் இதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.

