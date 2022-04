உக்ரைனுக்கு ஆயுத சப்ளை? "கணிக்க முடியாத விளைவுகள்" வரும்! அமெரிக்காவுக்கு பறந்த ராஜதந்திர தகவல்!

International

oi-Rajkumar R

மாஸ்கோ : உக்ரைனுக்கு இராணுவ உதவிகளை அனுப்புவதை நிறுத்துமாறு அமெரிக்காவிற்கு ரஷ்யா இந்த வாரம் வெளியுறவுத்துறைக்கு தகவல் அனுப்பியுள்ளதாகவும், இல்லையேல் கணிக்க முடியாத விளைவுகள் ஏற்படும் என அதில் எச்சரித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நேட்டொ மற்றும் டான்பாஸ் பகுதிகளை காரணம் காட்டி உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா ராணுவம் கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் போரை தொடங்கிய நிலையில், 50 நாட்களுக்கும் மேலாக போர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

உக்ரைன் மீது உடனான ரஷ்யாவின் போரால் உக்ரைன் நாட்டில் இருந்து மார் 45 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேறி அண்டை நாடுகளில் அகதிகளாக குடியேறி வருகின்றனர்.

விஜய்யை உக்ரைனுக்கு அனுப்பலாமே! விஜயகாந்த் விட்டதை செய்கிறார் - பீஸ்டுக்கு தடைகோரும் தவ்ஹீத் ஜமாத்

English summary

Russia has reportedly sent a message to the State Department this week to the United States to stop sending military aid to Ukraine, warning of "unpredictable consequences."