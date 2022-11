அதான் அணுஆயுதம் இருக்கே.. நகரங்களை கைப்பற்ற வேண்டாம்.. உக்ரைன் போர் பற்றி கூலாக அதிர வைத்த புதின்

International

oi-Nantha Kumar R

மாஸ்கோ: உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 8 மாதங்கள் முடிவடைந்துள்ளன. இன்னும் போர் முடிவுக்கு வராத நிலையில் உக்ரைனில் பெரிய நகரங்களை கைப்பற்ற வேண்டாம் என பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானிடம் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பேசிய நிலையில் 2ம் உலகப்போரில் ஜப்பான் மீது அமெரிக்கா வீசிய அணுகுண்டு சம்பவத்தை மேற்கொள் காட்டி சில விஷயங்களை கூறியது பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.

உக்ரைனின் கிரீமியா தீபகற்பத்தை ரஷ்யா கைப்பற்றியது. இதையடுத்து இருநாடுகள் இடையே எல்லை பிரச்சனை தீவிரமானது. ரஷ்யாவை சமாளிக்க உக்ரைன் நாட்டோவில் இணைய முடிவு செய்தது.

மிக பெரிய சிக்கலில் ரிஷி சுனக்! ரஷ்யா கைகளில் டாப் சீக்ரெட்.. காரணம் லிஸ் டிரஸ்! அதிர வைக்கும் தகவல்

English summary

8 months have passed since Russia started war on Ukraine. While Russian President Vladimir Putin told French President Emmanuel Macron not to capture major cities in Ukraine while the war is not yet over, he said some things by referring to the nuclear bomb incident that America dropped on Japan in World War II.