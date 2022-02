உக்ரைன் : அமைதியாய் பேசி தீர்க்க வாய்ப்பில்லை.. கிளர்ச்சி பிராந்தியங்களுக்கு விடுதலை..பிடிவாத புடின்

International

oi-Rajkumar R

மாஸ்கோ : உக்ரைன் விவகாரத்தில் அமைதியான முறையில் பேசி தீர்க்க எந்த வாய்ப்பும் இல்லை என ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் அதிரடியாக அறிவித்துள்ள நிலையில், உக்ரைனில் உள்ள இரண்டு ரஷ்ய ஆதரவு கிளர்ச்சிப் பிராந்தியங்களை சுதந்திர நாடுகளாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை தீவிரமாக பரிசீலித்து வருவதாக கூறியுள்ளார்.

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே மோதல்போக்கு தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் எல்லையில் போர் பதற்றம் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வருகிறது.

எல்லைப் பகுதிகளில் படைகளை நிறுத்தி உள்ள ரஷ்யா எந்த நேரத்திலும் உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கலாம் என அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Russian President Vladimir Putin has said there is no chance of a peaceful settlement of the Ukraine crisis, and has said he is seriously considering a request to declare two pro-Russian rebel territories in Ukraine independent.