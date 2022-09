காதில் நிற்காத ஹெட்போன்.. பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸை பார்த்து குபீரென சிரித்த ரஷ்ய அதிபர் புதின்

International

oi-Nantha Kumar R

சமர்கண்ட்: ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சிமாநாட்டையொட்டி பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் ஆகியோர் சந்தித்து பேசினர். இந்த வேளையில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் காதில் ஹெட்போன் நிற்காமல் கீழே விழுந்து கொண்டே இருந்ததால் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் மேடையிலேயே குபீரென சிரித்துள்ளார். இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, கஜகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், பாகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகள் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு கடந்த 2001ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இதில் ஈரான், ஆப்கானிஸ்தான், பெலாரஸ், மங்கோலியா ஆகிய நாடுகள் பார்வையாளர்களாக உள்ளன.

இந்த அமைப்பு சார்பில் பிராந்தியம் மற்றும் சர்வதேச பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதம் நடத்தப்படும். மேலும் வர்த்தகம், பரஸ்பர உறவு, பொருளாதாரம் உள்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து நாட்டு தலைவர்கள் விவாதிக்க உள்ளனர்

மலேசிய இந்திய காங். மாஜி தலைவர் டத்தோ சாமிவேலு காலமானார்- பிரதமர் மோடி, முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல்!

English summary

Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif and Russian President Vladimir Putin met on the Shanghai Cooperation Organization Summit. At this time, Russian President Vladimir Putin was laughs on the stage as the headphones kept falling down from Pakistani Prime Minister Shebaz Sharif's ears. The related video is currently going viral on the internet.