ஆப்கனில்.. இந்துக்கள், சீக்கியர்களை சந்தித்த தலிபான்கள்.. முழு பாதுகாப்பு கொடுப்போம் என வாக்குறுதி!

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இந்துக்கள்-சீக்கியர்களை சந்தித்த தலிபான் தலைவர்கள் பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று உறுதி அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஆப்கானிஸ்தானில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்து வந்த உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஆப்கான் அரசை, ராணுவத்தை முறியடித்து அதிரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை தலிபான்கள் கைபற்றி உள்ளனர்.

ஆப்கானில் இருந்து அமெரிக்க ராணுவ படைகள் விலகிச்சென்ற பிறகு ''மீனுக்கு காத்திருக்கும் கொக்கை போல'' ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதையும் கைப்பற்றி தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் தலிபான்கள் கொண்டு வந்துள்ளனர்.

English summary

Taliban leaders who met Hindus and Sikhs in Afghanistan are said to have assured them of a secure life. It is noteworthy that India is operating special flights to Afghanistan and rescuing those there