ஈரான் மாடலை கையில் எடுத்தது தாலிபான்.. கந்தஹாரில் கால்பதித்த அகுண்ட்சாடா.. பிடனுக்கு பெரிய சிக்கல்!

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் வெற்றி பெற்று இருக்கும் தாலிபான் அங்கு ஈரான் மாடல் ஆட்சியை செய்ய உள்ளது. ஈரானுக்கும் தாலிபானுக்கும் நட்பு இல்லாத நிலையில், ஈரான் நாட்டின் அதே ஸ்டைல் ஆட்சி முறையை தாலிபான் கையில் எடுத்து இருப்பது பலருக்கும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் மொத்தமாக வெளியேறிவிட்ட நிலையில் அங்கு தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. அதிகபட்சம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் அதிகாரபூர்வ ஆட்சி குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த நாட்டில் ஆட்சி எப்படி இருக்கும், யாருக்கும் அதிக சக்தி இருக்கும் என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் ஷரியத் சட்டப்படியே தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைக்கும் என்பது ஏற்கனவே உறுதியாகிவிட்டது. இந்த நிலையில்தான் தாலிபான்கள் ஈரான் மாடல் ஆட்சி முறையை ஆப்கானிஸ்தானில் நடத்த உள்ளது. அதாவது குடியரசு ஆட்சி முறையும், ஷரியத் சட்டங்கள் கொண்ட ஆட்சி முறையும் கலந்த கலவை ஆகும்.

