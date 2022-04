ஷாக்! ஒரே தெருவில் 20 உடல்கள்..மொத்தமாய் புதைக்கப்பட 300 சடலங்கள்.. உலுக்கும் உக்ரைன் போர் காட்சிகள்

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடர்ந்து 38 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு இருந்து மீட்கப்பட்ட நகரத்தில் ஒரே தெருவில் 20 உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு ஒரே குழியில் 300 உடல்கள் புதைக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஷ்யாவிற்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையிலான போர் கடந்த மாதம் பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி தொடங்கி தற்போது வரை 38 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வருகிறது.

சட்டசபை கூட்டம் ஏப்ரல் 6-ல் தொடங்கி மே 10 வரை நடைபெறும்! விடுமுறை நீங்கலாக மொத்தம் 22 நாட்கள்!

உக்ரைன் தலைநகர் கிவ் தவிர, கார்கிவ், மரியுபோல் உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்கள் மீது ரஷ்ய ராணுவம் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமடைந்து வருகிறது.

English summary

Russia's war on Ukraine continues for 38 days, The incident in which 300 bodies were buried in the same pit where 20 bodies were recovered on the same street in the city that was recaptured from the Russian occupation has come as a shock.