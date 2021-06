அம்மாடியோவ்.. எவ்வளவு பெரிய மாஸ்க்.. 35 கிலோ எடையாம்.. சரி.. இதை யாருக்கு போட்டாங்க தெரியுமா?

International

டோக்கியோ: ஜப்பானில் 35 கிலோ எடையுள்ள மிகப்பெரிய மாஸ்க் வடிவமைத்துள்ளனர். பிரமாண்ட சாமி சிலைக்கு இந்த மாஸ்க் அணிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதையும் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கொரோனா வைரஸ் ஆட்சி செய்து வருகிறது. மாஸ்க் அணிதல், சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் உள்ளிட்ட தடுப்பு வழிமுறைகளே கொரோனாவில் இருந்து பாதுகாக்கும் முக்கிய ஆயுதமாகும்.

இதிலும் மாஸ்க்கின் பங்கு அளப்பரியது. ஒருவரிடம் இருந்து மற்றவருக்கு கொரோனா பரவாமல் தடுப்பதில் மாஸ்க் இன்றியமையாத வேலையை செய்து வருகிறது.

