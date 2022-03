ரஷ்ய அதிபர் புதினின் "மனைவி.." யார் இந்த "மர்ம பெண்" அலினா கபேவா? 4 குழந்தைகள் வேறாம்!

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மாஸ்கோ : உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் தாக்குதல் ஓயாமல் தொடர்ந்துகொண்டிருக்கும் வேளையில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் அரசியல் செயல்பாடுகள், பொதுப்பணிகளை கடந்து அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும் தொடர் விமர்சனங்களும் வதந்திகளும் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

விளாடிமிர் புதின் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் என்ற தகவல் தொடங்கி அவரது ஒழுக்கம் குறித்தும் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வரிசையில் இணைந்து இருப்பவர்தான் அலினா கபேவா. ரஷ்யாவின் முன்னாள் ஜிம்னாஸ்டிக் வீராங்கணையான இவருக்கும் விளாடிமிர் புதினுக்கும் ரகசிய உறவு இருப்பதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

English summary

While Russia's attack on Ukraine continues unabated, a series of criticisms and rumors about Russian President Vladimir Putin's political activities, his public life and his personal life are being shared on social media