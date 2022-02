"ஹோமோ".. நடுங்க வைத்த கொடூரம்.. ஓரினச்சேர்க்கையில் 2 பேர்.. மனசாட்சியின்றி தூக்கில் தொங்கவிட்ட அரசு

International

oi-Hemavandhana

தெஹ்ரான்: ஓரினச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்ட 2 ஆண்களை, மனசாட்சியே இல்லாமல் தூக்கில் தொங்கவிட்டுவிட்டனர்.. இந்த சம்பவம் உலக நாடுகளை உலுக்கி எடுத்து வருகிறது.

வளர்ந்து வரும் நாகரீக உலகில் ஓரினச்சேர்க்கை தொடர்பான செய்திகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.. இந்த ஓரினச்சேர்க்கையை குற்றம் என்றும், குற்றமற்றது என்றும் இரு வேறு கருத்துக்கள் மக்களிடம் நிலவுகிறது.

அதனால் இவர்களை ஆதரிப்பவர்கள் ஒருபக்கம், எதிர்ப்பாளர்கள் மறுபுறமும் உள்ளனர்.. உலக அளவில், ஐரோப்பிய கண்டத்தை சேர்ந்த பல நாடுகள் ஓரினச்சேர்க்கையை ஆதரித்துக்கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

English summary

Iran has sentenced two men to death for engaging in homosexuality. Both were sentenced to six years in prison.