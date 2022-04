"உண்மையில் இது இனப்படுகொலைதான்" ரஷ்யா மீது மீண்டும் ஜெலன்ஸ்கி குற்றச்சாட்டு.. மறுக்கும் ரஷ்யா!

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைன் நாட்டில் ரஷ்ய படைகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து கைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில் பொதுமக்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், உக்ரேனிய ஜனாதிபதி வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி தனது நாட்டில் ரஷ்யா இனப்படுகொலை செய்வதாக மீண்டும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து சுமார் 40 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் அந்நாட்டின் தலைநகரை கைப்பற்ற தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகிறது ரஷ்ய ராணுவம். ஆனால் அதனை உக்ரைன் ராணுவம் தடுத்து வருகிறது.

பல நகரங்களை கைப்பற்றுவதும் அதனை உக்ரைன் மீட்பதுமாக நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமாகி வருகிறது. போரின் காரணமாக பல மில்லியன் மக்கள் உயிருக்கு பயந்து அண்டை நாடுகளில் அகதிகளாக தஞ்சம் அடைந்து வருகின்றனர்.

அத்துமீறும் ரஷ்யா! அடங்க மறுக்கும் உக்ரைன்! மீண்டும் ரஷ்யாவுக்குள் சென்று தாக்குதல்! பின்னணி என்ன?

English summary

Ukrainian President Volodymyr Zhelensky has again accused Russia of committing genocide in his country after civilian bodies were recovered with their hands tied from Russian forces' control of the country.