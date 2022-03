அச்சமூட்டும் கொரோனா.. எச்சரிக்கை விடுத்த ஹூ.. ஆசியா ஐரோப்பாவில் திடீரென உயரும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை..!

International

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஆசியா மற்றும் ஐரோப்பாவில் கடந்த சில நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதாகவும் குறிப்பாக கிழக்கு மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் நாளுக்கு நாள் பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார இழப்பையும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை அற்ற சூழ்நிலையும் உருவாக்கியது கொரோனா வைரஸ். 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களை காவு வாங்கியது.

அடுத்தடுத்து உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் மீண்டும் ஆட்டத்தை துவக்கிய நிலையில் தற்போது சற்றே அடங்கியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் விரைவில் கொரோனா 4ஆம் அலை? ராதாகிருஷ்ணன் கொடுக்கும் முக்கிய வார்னிங்.. பரபர தகவல்

English summary

The World Health Organization (WHO) has warned that the incidence of corona in Asia and Europe has been rising in recent days, particularly in East and Southeast Asia.