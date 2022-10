நீங்க தர்ற பணத்துல தான் சம்பளமே கொடுக்குறோம்.. ‘லஞ்சம்’ கேட்டு அரசு அதிகாரி பேசிய ஆடியோவால் ‘பகீர்’!

Kancheepuram

oi-Vignesh Selvaraj

காஞ்சிபுரம் : காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியில் பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்ய நில அளவை பிரிவு ஊழியர்கள் அப்பட்டமாக லஞ்சம் கேட்கும் ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தன்னிடம் லஞ்சம் கேட்ட அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்டவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி அலுவலகத்தின் உள்ளே செயல்படும் நில அளவை பிரவில் போதிய அலுவலர்கள் இல்லாததால் ஆள் வைத்து வேலை பார்ப்பதாகவும், அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கவே தாங்கள் லஞ்சம் கேட்பதாகவும் அலுவலர்கள் பேசும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இளம் பெண் வயிற்றுக்குள் பஞ்சு! இப்படியும் செய்வாங்களா? அலட்சிய மருத்துவரால் கலகலத்த காஞ்சிபுரம்!

English summary

An audio of land survey department employees blatantly asking for bribe to change the name of Patta in Kanchipuram Corporation has surfaced on social media and created a sensation. The victim has demanded that appropriate action should be taken against the officials who demanded bribe from him.