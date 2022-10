யமஹா தொழிலாளர் போராட்டம்! வேலை மட்டும் போதுமா? சு.வெங்கடேசன் எம்பி முக்கிய கோரிக்கை

Kancheepuram

oi-Halley Karthik

காஞ்சிபுரம்: திருப்பெரும்புதூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் 'யமஹா' தொழிற்சாலையில் நடைபெற்ற போராட்டம் கடந்த சில நாட்டகளாக பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த போராட்டம் தற்போது வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இது தொடர்பாக வாழ்த்துகளை தெரிவித்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன், இளைஞர்களுக்கு வழங்கப்படும் வேலை வாய்ப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ட்விட்டரில் அவர் கூறியுள்ள இந்த கருத்து தற்போது வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The protest held at the 'Yamaha' factory in Thirupperumbudur area has been a hot topic for the past few years and now this protest has succeeded. In this regard, the member of the Madurai parliamentary constituency of the Marxist Communist Party, Su. Venkatesan, who expressed his congratulations, expressed his opinion about the employment opportunities provided to the youth. His comment on Twitter is now being shared rapidly.