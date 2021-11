உருக்குலைந்த கன்னியாகுமரி... வெள்ளத்தில் சிக்கிய இரட்டை பச்சிளம் குழந்தைகள் அண்டாவில் வைத்து மீட்பு

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: தொடர்கனமழையால் கன்னியாகுமரி மாவட்டமே வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. மின்சாரம் இன்றி கடந்த 4 நாட்களாக இருளில் சிக்கித் தவித்து வருகின்றனர். இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கியுள்ள குமரி மாவட்டத்தில் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை உயிரை பணயம் வைத்து பலரும் மீட்டு வருகின்றனர். மீட்புப்படையினர். இரண்டு பச்சிளம் குழந்தைகளை பத்திரமாக மீட்டு பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைத்தனர்

குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 11ம் தேதி நள்ளிரவில் இருந்து தொடர்ந்து இடைவிடாமல் மழை பெய்தது. தொடர் மழையால் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து பல மடங்கு அதிகரித்ததுடன், அணைகளில் இருந்து திறந்து விடப்படும் நீரின் அளவும் பல மடங்கு அதிகரித்தது. இதனால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு அதிகரித்தது.

தாமிரபரணி ஆறு, வள்ளியாறு, பழையாறு, கோதையாற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது. இதன் காரணமாக கரையோர கிராமங்களில் இருந்த மக்கள் நேற்று முன்தினம் காலையில் இருந்தே அவசர, அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். தீயணைப்பு துறை, காவல் துறையினர் மீட்பு படகுகள் மூலமும், கயிறு கட்டியும் மக்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

வெள்ளத்தில் கன்னியாகுமரி: தீவாக மாறிய கிராமம் - இன்றைய கள நிலவரம் என்ன?

Kanyakumari district has been inundated due to continuous rains. They have been stuck in darkness for the last 4 days without electricity. In Kumari district, where normal life is completely paralyzed, many people are being rescued at the risk of their lives. Rescuers.